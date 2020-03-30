شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “البنتاجون” الأمريكي يخطط للتصعيد ضد إيران في العراق والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:03 صباحًا, 30 مارس 2020 م المناطق_الرياض أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” بأن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” أمرت القوات الأمريكية بإعداد خطة لتصعيد القتال ضد “كتائب حزب الله” في العراق.

وأكدت الصحيفة في تقرير نشرته الجمعة نقلا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين، أن “البنتاجون” أصدر في 15 مارس الجاري أمرا للقيادة المركزية والقوات الأمريكية في العراق بوضع إستراتيجية لـ”تفكيك” عمليات الجماعة المدعومة من طهران و”تدميرها”.

وطلب أمر “البنتاجون” أن يعتبر عناصر للحرس الثوري الإيراني حسب هذه الإستراتيجية أهدافا عسكرية مشروعة للقوات الأمريكية في حال تواجدهم مع مقاتلي “كتائب حزب الله”.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين كبارا في إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، بمن فيهم وزير الخارجية “مايك بومبيو” ومستشار الأمن القومي “روبرت أوبراين”، يدعون إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد إيران وحلفائها ويرون في أزمة تفشي فيروس كورونا فرصة للقضاء على الفصائل المدعومة من طهران في العراق.

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