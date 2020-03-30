شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تبتكر جهاز محمول للكشف عن كورونا والان نبدء بالتفاصيل

كشفت شركة "روستيخ" الحكومية الروسية، اليوم الاثنين، عن إنتاج جهاز فحص محمول للكشف عن فيروس كورونا المستجد، يظهر النتائج بشكل فوري.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم عن المدير التنفيذي للشركة أوليج إيفتوشينكو قوله "إن بعض التطورات في هذا المجال جديدة تماما. على سبيل المثال، الآن بالتعاون مع مختبرات في تتارستان، يتم إتقان إنتاج مختبر صغير محمول للتشخيص السريع لـفيروس كوفيد 19- يجب أن تدخل هذه المنتجات إلى السوق في المستقبل القريب".