شكرا لقرائتكم خبر عن 7 إصابات جديدة بكورونا في الأراضي الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الحكومة الفلسطينية اليوم سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 )، ليرتفع بذلك أعداد المصابين الفلسطينيين إلى 115 إصابةً.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية غسان نمر في مؤتمر صحفي بمدينة رام الله أن الإصابات الجديدة من قرية "قطنة" شمال غربي القدس ناجمة عن الاختلاط بمصابين، وتتوزع الإصابات في مدن بيت لحم ورام الله ونابلس وطولكرم والخليل وسلفيت بالضفة الغربية وقرى قضاء القدس وقطاع غزة.

كما سجلت الأراضي الفلسطينية حالة وفاة واحدة، فيما تم الإعلان عن تماثل 18 حالة للشفاء.