شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 11 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تأكيد إصابة 11 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ COVID19 ليصبح الإجمالي 266 حالة. وأوضحت أن الحالات التي تماثلت للشفاء 27 حالة وهناك 910 حالة غادرت المستشفى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تسجل 11 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.