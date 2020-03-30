شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية : ليبيا ضمن الدول عالية المخاطر بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

شددت منظمة الصحة العالمية على أهمية مراعاة التدابير الوقائية في ليبيا للحماية من فيروس كورونا المستجد. جاء ذلك عبر الصفحة الرسمية لمكتب المنظمة في ليبيا، حيث صنفتها من بين الدول عالية المخاطر بالمنطقة.

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