شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تسجل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة المغربية اليوم 37 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19 )، وحالة وفاة واحدة. وأفادت عن ارتفاع العدد الإجمالي للحالات المصابة في المغرب إلى 510 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، فيما بلغ إجمالي الوفيات 27 حالة وفاة ، بينما تماثلت 13 حالة للشفاء.

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