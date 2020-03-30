شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد : كورونا يعمق جراح السوريين والان نبدء بالتفاصيل

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الأزمة التي يعيشها العالم مع انتشار فيروس كورونا، زادت من معاناة السوريين في الداخل.

وأشار المرصد، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا لها ،في تقرير له اليوم الاثنين، إلى أن الأزمة الاقتصادية تفاقمت بفعل إغلاق المعابر ونقص الدعم، وقلة الموارد المتاحة في مختلف مناطق سيطرة أطراف النزاع.

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ولفت إلى أن هذا "يهدد بمزيد من الويلات للسوريين الذين لا يكادون يخرجون من أزمة حتى يسقطون في غيرها".

وأشار على سبيل المثال إلى أن البعض في شمال إدلب رفعوا إيجارات المنازل التي تلجأ إليها العوائل التي تشردت إلى الحدود السورية التركية، هربا من عمليات النظام في مناطقها جنوب وشرق إدلب وشمال حماة وغرب حلب.

كما رصد ارتفاعات كبيرة في أسعار الخيام والمواد الغذائية والتجارية.