شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان : السلام في جنوب آسيا يكمن في إنهاء نزاع كشمير والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إن السلام الدائم في جنوب آسيا يكمن في الحل العادل لنزاع كشمير.

جاء ذلك في رسالتين بعثهما إلى الرئيس والأمين العام لمجلس الأمن الدولي لاطلاعهما على الأوضاع الراهنة في إقليم جامو وكشمير بسبب الحظر الذي فرضته السلطات الهندية على المدنيين في الإقليم.

وأوضحت وكالة الأنباء الباكستانية اليوم أن قريشي طالب مجلس الأمن الدولي في الرسالتين بضرورة الإيفاء بالتزاماته التي قطعها مع الشعب الكشميري لمنحهم حق تقرير المصير.

وقال إن الهند تستمر في فرض حظر التجول على الكشميريين منذ الخامس من أغسطس الماضي، وحرمتهم من الحقوق الأساسية.

كما طالب قريشي برفع حظر التجول والحصار العسكري فورا عن الكشميريين والسماح للفرق الطبية بالوصول إلى جامو وكشمير إثر انتشار فيروس كورونا هناك.