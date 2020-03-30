شكرا لقرائتكم خبر عن نيبال : تمدد الإغلاق أسبوع بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت الحكومة النيبالية اليوم تمديد العزل الذاتي على مستوى البلاد لمدة أسبوع في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.
وجاء في بيان للحكومة أن الإغلاق المفروض منذ الأسبوع الماضي سيستمر حتى 7 أبريل المقبل، وستغلق الشركات والأسواق الرئيسة وتوقف حركة النقل. كما سيستمر وقف الرحلات الجوية حتى 15 من ذات الشهر.
وأعلنت نيبال، تسجيل خمس حالات إصابة مؤكدة بالفيروس تعافى واحد من بين المصابين، فيما لم تسجل حتى الأن أي حالات وفاة.
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