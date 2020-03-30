شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع عدد المصابين بكورونا في كوريا الجنوبية إلى 9616 شخصاً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل 78 حالة اصابة إضافية مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ما يرفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 9616 شخصا.



وأكدت السلطات الصحية في البلاد وفاة 6 حالات اضافية بسبب الفيروس ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 158 حالة، وفقا لوكالة انباء يونهاب الكورية الجنوبية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد المصابين بكورونا في كوريا الجنوبية إلى 9616 شخصاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.