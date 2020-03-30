شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليابان تحظر دخول الوافدين من أمريكا والصين ومعظم أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ذكرت صحيفة أساهي اليوم الاثنين أن اليابان ستوسع حظر الدخول ليشمل الوافدين من الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية ومعظم أوروبا، وذلك في ظل الانتشار السريع لوباء فيروس كورونا.



وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر حكومية أن الحكومة قد تفرض أيضا حظرا على دخول الوافدين من بعض الدول في جنوب شرق آسيا وأفريقيا أو السفر إليها.

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