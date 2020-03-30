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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيروس كورونا يجتاح سجون إيران ويصيب 14 نزيلاً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلن المدعي العام في مدينة شيراز جنوب إيران، حيدر آسيابي، الاثنين، عن إصابة 14 من المعتقلين في السجن المركزي للمدينة خلال اضطرابات ومواجهات مع القوات الأمنية وقعت في وقت متأخر من الليلة الماضية.
وقال آسيابي للصحفيين، إن ”اضطرابات وقعت الليلة الماضية إذ قام عدد من السجناء بعمليات شغب داخل سجن عادل آباد المركزي حيث أراد المعتقلون الخروج من السجن خشية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد“.
ونفى آسيابي سقوط قتلى في صفوف المعتقلين خلال المواجهات مع القوات الأمنية المتواجدة في سجن ”عادل آباد“ بشيراز بينما أصيب 14 شخصا فقط بجروح طفيفة.
وأضاف المسؤول الإيراني أن ”الاضطرابات حدثت في 3 أقسام من السجن المركزي لمدينة شيراز، والوضع تحت السيطرة الآن ولم يهرب سجناء“، مضيفا أنه في ”اللحظات الأولى من الاضطرابات في السجن، تحدثت مع السجناء عن كثب“.
وأصر النائب العام في شيراز على أنه لا يوجد سجين قادر على مغادرة الزنزانة، ناهيك عن الهروب من بيئة السجن.
وهذه هي المرة الرابعة التي تحدثت فيها اضطرابات في السجون الإيرانية بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا.
وفي الأيام القليلة الماضية هرب عدد من المعتقلين في سجن محافظات همدان وكردستان غرب إيران، وكذلك في مدينة تبريز.
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