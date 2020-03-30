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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. تسجيل أكثر من 700 ألف إصابة بفيروس كورونا في العالم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أكدت وكالة الصحافة الفرنسية تسجيل أكثر من 700 ألف إصابة بفيروس كورونا في العالم.
وبحسب الوكالة فإن أكثر من تلثي الإصابات والوفيات في أوربا، والولايات المتحدة الأمريكية.
وتتصدر إيطاليا وأمريكا قائمة الدول المسجلة لعدد الإصابات
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