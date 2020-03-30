شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة واحدة و37 إصابة جديدة بكورونا في المغرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة المغربية، الإثنين، تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة و37 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 516 والوفيات إلى 27 حالة.



وقالت الوزارة إنَّ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 1920 حالة.

وأشارت إلى أنَّ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض بلغ حتى الآن 13 حالة.

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