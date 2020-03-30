وكالة أمريكية تكشف عن سبب تفشي كورونا في إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أكدت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية، أن فشل السلطات الإيرانية في تقدير حجم الخطر الذي يشكله فيروس كورونا، ومخاوفها الاقتصادية، أسباب أدت للكارثة التي تعيشها الدولة الواقعة في غرب آسيا.



ورفض الرئيس الإيراني، الأحد، الانتقادات التي وجهت للسلطات لرد فعلها المتأخر على أسوأ تفش لفيروس كورونا في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الحكومة عليها أن توازن بين المخاوف الاقتصادية وإجراءات احتواء الوباء.

وحتى قبل تفشي الوباء، كان روحاني يتعرض لانتقادات بسبب انهيار الاتفاق النووي لعام 2015 الذي أبرمه مع الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى، حيث سحب الرئيس دونالد ترامب، الولايات المتحدة من الاتفاقية، وفرض عقوبات على إيران تمنعها من بيع النفط في الأسواق الدولية.

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وتوفي الأحد 123 حالة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2640، ونحو 38309 حالات إصابة مؤكدة.

وبحسب الوكالة، يعاني معظم الأشخاص من أعراض بسيطة فقط، مثل الحمى والسعال، ويتعافون في غضون أسابيع قليلة، لكن الفيروس يمكن أن يسبب مرضًا شديدًا والوفاة، خاصةً في المرضى المسنين أو أولئك الذين يعانون من مشاكل صحية كامنة، إنه معد للغاية.

في الأيام الأخيرة، أمرت إيران بإغلاق الشركات غير الضرورية وحظرت السفر بين المدن، لكن هذه الإجراءات جاءت متأخرة، ولا يزال العديد من الإيرانيين يخرقون أوامرهم بالبقاء في منازلهم، فيما يعكس عدم ثقة في السلطات.

وحثت إيران المجتمع الدولي على رفع العقوبات، وتسعى للحصول على قرض بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، لمواجهة الفيروس