عدن - ياسمين عبد الله التهامي - المترو يسبب مشكلة لوزير النقل المصري

الإثنين 30 مارس 2020

متابعات الخليج 365

نقلت وسائل الأعلام المصرية أنباء عن مشادة كلامية نشبت بين الإعلامى وائل الإبراشى، والفريق كامل الوزير وزير النقل، وذلك بسبب عرض فيديو لزحام داخل مترو الأنفاق.

وحسبما نقلت صحيفة "اليوم السابع" المصرية أن وزير النقل قال: "غير مقبول تطلع صور يوم الأربعاء قبل الحظر بدقيقة، والنهاردة مكنش فيه أى زحام".

وتابع: "مكنش فيه زحام وركبت كل القطارات وشوفت كل المترو، بس تقول إيه، اللى اتعمل وصور النهاردة إيه، واللى اتعمل قلته فى كل التليفزيونات، يا أستاذ وائل أنت إعلامى محترم، لو سمحت هات صور إمبارح والنهاردة وأول امبارح، وشوف الحكومة عملت إيه".

واستكمل وزير النقل: "مش مقبول حضرتك تطلع صورة النهاردة، وكانت يوم الأربعاء قبل الحظر".

وأنهى وزير النقل المداخلة، قائلاً: "أنا بشكرك يا أستاذ وائل على مجهودك واللى أنت عملته ومتشكر جدا".

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ورد الإبراشى: "كان فيه زحام وجزء منه سلوك بشرى نعمل إيه، إذا أنت واخد المسألة موجهة لحضرتك لا مش دا الهدف، ولسه فيه زحام"، مردفاً: "محدش قال إن الصور النهاردة".

وأردف الإبراشى: "لما بنعرض ده الهدف هو إنه حال الزحام دى متحصلش تانى، وحالة التكدس دى ميحصلش تانى"، مضيفا: "القضية مش قضية مسؤوليات فردية الآن، الناس كلها في مركب واحد، يبقى الناس كلها تتحمل المسئولية من مجهود بشرى والمسئولين في قطاعا الدولة المختلفة".

الإبراشى: من حق الوزير يدخل بالشكل ده، قلنا اللى عندنا واللى علينا، وهو دخل عبر عن موقفه بالطريقة اللى هو عاوزها، ولو الناس شافت زحاما شديدا في محطات المترو يقول، من اللى أخطأ، وأتمنى إن الوزير يكسفنا وينتصر علينا، والشعور بالهزيمة أكون مبسوط بيه لأننا بيه هننقذ الناس، لو قالنا تعالى معايا، مستعد أروح معاه".

وتابع: "خلى الوزير يضربنا بالضربة القاضية ومنلاقيش المترو زحمة، وبهذه العصبية بيقول أننه مش هنلاقى ناس، وساعتها أقوله هزمتنا يا سيادة الوزير، اهزمنا بما يخدم المصلحة الوطنية، احنا بنعرض مشاهد موجودة على أرض الواقع، ولو شوفتوا بعضها غدا هيبقى موقفك ايه، أتمنى منشوفهاش، وهو بلدياتى وأعتز بيه، والناس داخلة كأنه تراشق شخصى، والمهم بكرة منلاقيش زحام، ولو لقينا زحام هيبقى موقف الوزير مش لطيف، والمهم في النهاية المصلحة الوطنية، لا أنا عاوز أبقى وزير نقل مكانه ولا حاجة".

واستكمل: "بينا وبينه احترام كبير، وهو من الشخصيات التي عهد اليه هذه المهمة لأن له تاريخ كبير من الإنجاز، ونتمنى الإنجاز مستمر، ويبقى مفيش زحام".