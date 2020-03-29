بطل مسلسل “سامحيني” التركي للمغاربة: “خوتي المغاربة كنبغيكم..بقاو فالدار”- فيديو

شارك الممثل التركي، مراد دانجي، المعروف لدى المغاربة، من خلال مسلسل “سامحيني” في حملة خليك فدارك، لتوعية المواطنين بضرورة الحجر الصحي، في ظل تفشي فيروس “كورونا” المستجد.

وتحدث مراد دانجي، في مقطع فيديو، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أخيرا، لجمهوره المغربي بالدارجة، موجها إليه التحية، ومكالبا إياه بالالتزام بالحجر المنزلي.

وقال الممثل التركي، المعروف بدور وليد في مسلسل “سامحيني”، وهو يقرأ من على ورقة رسالته بالعامية المغربية: “كورونا خطر علينا وعليكم بقاو فدار حسن ليكم.. خوتي المغاربة كنبغيكم بزاف، وشكرا ليكم كاملين على رسائل ديالكم، وتحياتي ليكم كاملين”.

وكان مراد دانجي قد حل في المغرب، سابقا، للمشاركة في مهرجان السينما والهجر في مدينة أكادير في دورته الأخيرة.