الدوزي: دور الفنان لا يقتصر على الترفيه والغناء فقط

اعتبر الفنان، عبد الحفيظ الدوزي، أن دور الفنانين غير مقتصر فقط على الترفيه، والرقص، والغناء، بل يتمثل كذلك في توعية الجمهور.
وأطل الدوزي، أمس السبت، على الجمهور من خلال قناة “سكاي نيوز عربية”، مؤكدا دور الفنان في التوعية، خصوصا أن نوعا من الاستهتار كان سائدا في بداية وصول الوباء إلى المغرب.
وعن وضعه الشخصي في هذه الظرفية، أكد الدوزي حرصه على الالتزام بالحجر الصحي في بلجيكا رفقة عائلته، مشيرا إلى أنه يمضي وقته في الرياضة، والعمل عبر الأنترنت، وتتبع الأخبار بالمغرب وكل دول العالم.
وأشاد الدوزي بتكفل الفنانين بأسر من الطبقة الفقيرة، دعما لاجراءات التعويضات المخصصة لهم من طرف الحكومة، أو عبر صندوق الضمان الاجتماعي بالنسبة إلى المنخرطين فيه.
ويتفاعل الدوزي من وقت إلى آخر مع جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي، ويحرص على توعيتهم وحثهم على الالتزام بضروريات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
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