منظمة الصحة العالمية تنفي نشر أي توقعات عن مستقبل كورونا في المغرب

نفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، إصدارها أي توقعات لوتيرة انتشار فيروس كورونا في المغرب.

وتداولت عدد من وسائل الإعلام المحلية، نهاية الأسبوع الجاري، توقعات بانتصار المغرب على فيروس كورونا المستجد، وهو ما ردت عليه المنظمة بالقول إن أي توقع لمنحنى تطور هذا الوباء في المغرب منسوب إلى منظمة الصحة العالمية في وسائل الإعلام، لا أساس له من الصحة.

وأكدت المنطمة ذاتها أنها تعمل بشكل وثيق مع وزارة الصحة، وشركائها، في إطار خدمة منسقة لكبح انتشار وباء كورونا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد رسمت صورة قاتمة عن مستقبل القارة الإفريقية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، بعدما قارب عدد الإصابات المؤكدة فيها بالفيروس الثلاثة آلاف.

وقالت مسؤولة إقليمية في منظمة الصحة العالمية، خلال الأسبوع الجاري، إن نحو نصف دول إفريقيا لا تزال أمامها فرصة “تتضاءل”، يوميا، للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد بين السكان المحليين.

وقالت ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا في مؤتمر صحفي، عبر دائرة تلفزية مغلقة، في وقت سابق إنه “كان تطورا مفاجئا جدا”، مشيرة إلى أنه يتعين على الحكومات في أنحاء المنطقة استثمار جهودها في تعقب كل الأشخاص، الذين خالطوا حالات إصابة قادمة من الخارج، لعزلهم، ومنع انتقال العدوى محليا.