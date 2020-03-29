في 24 ساعة فقط.. حصيلة وفيات “كورونا” في بريطانيا ترتفع من 1019 إلى 1228

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الأحد، تسجيل 209 وفيات، و2433 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان، عبر حسابها في موقع “تويتر” أن حصيلة ضحايا كورونا في البلاد ارتفعت، منذ أمس من 1019 إلى 1228، لافتة الانتباه إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكورونا ارتفع، منذ أمس من 17089 إلى 19522 حالة.

وحذّر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأحد، من أن أزمة الجائحة “ستشتدّ قبل أن تنفرج”، مشيراً في رسالة بعث بها إلى جميع العائلات إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد مزيداً من تشديد القيود المفروضة، قائلاً: “لن نتردد في اتخاذ المزيد إذا كان ذلك ما ينصح به العلماء، والأطباء”.

ويخضع ولي العهد البريطاني، الأمير شارلز، ورئيس الوزراء بوريس جونسون، ووزير الصحة، مات هانكوك، للعزل الذاتي بعد أن أظهرت الفحوصات إصابتهم بفيروس كوفيد-19.