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أزمة في أجهزة التنفس تهدد مدن أمريكية كبرى بحلول إبريل

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تتوقع نيويورك ونيو أورليانز ومدن أمريكية رئيسية أخرى نفاد أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة طبية أخرى في غضون أيام في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة أكبر عدد لحالات الإصابة بفيروس في العالم.

وقال بيل دي بلاسيو رئيس بلدية نيويورك لشبكة سي.إن.إن التلفزيونية اليوم الأحد إن المدينة ستحتاج إلى مئات أخرى من أجهزة التنفس الصناعي خلال أيام والمزيد من الأقنعة والملابس الطبية وإمدادات أخرى بحلول الخامس من ابريل.

وقال جون بيل إدواردز حاكم ولاية لويزيانا إن أجهزة التنفس الصناعي في نيو أورليانز ستنفد قرب الرابع من ابريل نيسان ولا يعلم المسؤولون في الولاية إذا كانوا سيتلقون أي أجهزة أخرى من المخزون الوطني.

وقال لبرنامج (واجه الحقيقة) بقناة سي.بي.إس التلفزيونية إن لويزيانا حاولت طلب 12000 جهاز تنفس صناعي من شركات تجارية وتلقت 192.

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وقال إدواردز "لم نحصل بعد على موافقة بالحصول على أجهزة تنفس صناعي من المخزون الوطني. سأستمر في الضغط من أجل هذا وأتمنى أن نحصل على بعض مما تبقى".

وأضاف "هذا هو ما يشغلني طوال الليل".

وتزايد نقص أجهزة التنفس الصناعي في عدة مدن رئيسية في وقت تجاوز فيه عدد الوفيات بالولايات المتحدة 2100 يوم السبت وهو أكثر من ضعف المستوى المسجل قبل يومين.

وسجلت الولايات المتحدة الآن أكثر من 123 ألف حالة إصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس وهو ما يفوق الأرقام المسجلة في أي بلد آخر بالعالم.

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