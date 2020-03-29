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ارتفاع وفيات كورونا في بريطانيا إلى 1228 شخص

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أعلنت السلطات البريطانية اليوم عن تسجيل (209) حالات وفاة جديدة و(2433) إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت وزارة الصحة البريطانية أن إجمالي حصيلة ضحايا كورونا في البلاد ارتفعت منذ أمس من (1019) إلى (1228) حالة وفاة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكورونا ارتفع منذ أمس من (17089) إلى (19522) مصابًا.

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