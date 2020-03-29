شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيات كورونا في بريطانيا إلى 1228 شخص والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت وزارة الصحة البريطانية أن إجمالي حصيلة ضحايا كورونا في البلاد ارتفعت منذ أمس من (1019) إلى (1228) حالة وفاة.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكورونا ارتفع منذ أمس من (17089) إلى (19522) مصابًا.
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