مصرف الرشيد يوعز لفروعه بصرف مستحقات الفلاحين

أعلن مصرف الرشيد، الأحد، انه سيباشر اعتباراً من يوم غد الاثنين، بصرف مستحقات الفلاحين لمحصول الشلب لمحافظتي الديوانية والنجف الاشرف.
وذكر المصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "المصرف لديه السيولة المالية الكافية لتغطية مختلف الفعاليات المصرفية وبدون انقطاع بعد ان تم تخصيص مبالغ مالية كبيرة لتغذية فروعه".
من جانبه، أكد مدير عام المصرف "ضرورة تقديم افضل الخدمات مع مراعات الجانب الانساني في التعامل مع المواطنين، وبما لا يتعارض مع مقررات خلية الازمة وتوجيهات وزارة المالية".
من جانبه، أكد مدير عام المصرف "ضرورة تقديم افضل الخدمات مع مراعات الجانب الانساني في التعامل مع المواطنين، وبما لا يتعارض مع مقررات خلية الازمة وتوجيهات وزارة المالية".
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