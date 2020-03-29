الخارجية تعلن توزيع 12 طناً من المساعدات بين ألف عائلة عراقية في الاردن

اعلنت وزارة الخارجية، الاحد، عن توزيع 12 طناً من المساعدات بين الف عائلة عراقية في الاردن.
وقال المتحدث باسم الخارجية احمد الصحاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "توزيع ١٢ طنا من المساعدات الغذائية بين الف عائلة من الجالية العراقية في المملكة الاردنية الهاشمية".
وأجبر انتشار الفيروس دولاً عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.
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