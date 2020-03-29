عمدة نيويورك يحذر من نفاد الإمدادات الطبية في المدينة

حذر عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو من سيناريو مرعب ينتظر المدينة، حيث ستنفد فيها كل الإمدادات الطبية الأساسية والفردية بحلول الـخامس من أبريل، أي بعد أسبوع من اليوم.
وأضاف أنه مع تسجيل المدينة أكثر من 30.000 حالة مؤكدة من الإصابة بكورونا المستجد ومع وصول عدد حالات الوفاة إلى 672، لا يمكن إلا للجيش الأمريكي الاستجابة للأزمة على النطاق المطلوب.
وأكد أن المدينة تعاني نقصا حادا في أجهزة التفس، وهناك حاجة لإحضار أعداد كبيرة من الأطباء والممرضات العسكريين والمدنيين لتخفيف العبء عن الطاقم الطبي المحلي الذي يعاني من الإجهاد.
وحول الخلاف الأخير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصدد فرض الحجر الصحي على المدينة، قال بلاسيو: "أريد أن أعرف ما إذا كنا سنجلب أجهزة التنفس ومعدات الحماية الشخصية والأطباء والممرضات لإنقاذ الأرواح هنا في نيويورك.. هذا هو المعيار بالنسبة لي".
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