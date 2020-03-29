كورونا يُصيب اسطورة حراسة مرمى تركيا

هذا ما أعلنته زوجته إيسيل على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قبل ساعات، حيث أكدت خضوع روشتو للفحوصات الطبية اللازمة وبينت إصابته بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.
وكتبت إيسيل على حسابها الآتي:
"كنت أرغب في أن أبلغكم بأخبار أفضل، ولكن يؤسفني أن أقول لكم إن زوجي في المستشفى بعد تشخيص حالته بالإصابة بفيروس كورونا، كان كل شيء على ما يرام قبل أن تظهر عليه أعراض المرض وهذا ما أشعرنا بحالة من الصدمة".
وتابعت: "أطلب من الجميع أن يكونوا حذرين تجاه هذا الفيروس اللعين، للحفاظ على أنفسهم، لقد أجريت اختبارًا لمعرفة حالتي وكانت النتيجة سلبية وكذلك أولادي".
وكان روشتو قد زامل في برشلونة لاعبين كبار مثل فيكتور فالديز، رونالدينيو، سافيولا وتدرب تحت قيادة المدرب، فرانك ريكارد.
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