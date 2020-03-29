محرز يستشهد بحديث نبوي للرد على اتهامه بعدم التبرع لمكافحة كورونا

وشارك أكثر من نجم في عالم كرة القدم في الحملات الخيرية داخل بلادهم، وعلى رأسهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في الأرجنتين والبرتغال لمساعدتهم في التصدي لهذا المرض الخطير.

وكان محرز يرد على أسئلة محبيه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ومن بين تلك الأسئلة سؤال عن لماذا لا يتخذ بعض الخطوات مثل اللاعبين الآخرين ويتبرع لبلاده في ظل تلك الأزمة.



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وأجاب الجزائري الدولي وكتب: "التباهي ليس من صفاتنا، لا يجب أن تعلم يدك اليسرى ما تنفقه يدك اليمنى".

وهنا استشهد محرز بالحديث النبوي الشريف:

"سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ، ورجل قلبه معلق بالمساجد ، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله . ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه".