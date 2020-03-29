- 1/3
- 2/3
- 3/3
2020-03-29 | 15:57
3,975 مشاهدة
استشهد جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، رياض محرز، بحديث شريف للرد على أحد التساؤلات من قبل معجبيه بشأن تبرعاته الخيرية لمكافحة فيروس كورونا.
وكان محرز يرد على أسئلة محبيه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ومن بين تلك الأسئلة سؤال عن لماذا لا يتخذ بعض الخطوات مثل اللاعبين الآخرين ويتبرع لبلاده في ظل تلك الأزمة.
وأجاب الجزائري الدولي وكتب: "التباهي ليس من صفاتنا، لا يجب أن تعلم يدك اليسرى ما تنفقه يدك اليمنى".
وهنا استشهد محرز بالحديث النبوي الشريف:
"سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ، ورجل قلبه معلق بالمساجد ، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله . ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه".
كانت هذه تفاصيل خبر محرز يستشهد بحديث نبوي للرد على اتهامه بعدم التبرع لمكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.