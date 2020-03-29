العمليات المشتركة تصدر بياناً بشأن انسحاب التحالف الدولي من معسكر في كركوك

اصدرت قيادة العمليات المشتركة، الاحد، بيانا بشأن انسحاب قوات التحالف الدولي نت قاعدة عسكرية في كركوك، مشيرة الى ان الانسحاب جرى بناءً على الحوارات المثمرة بين الحكومة العراقية والتحالف. وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بناءً على نتائج الحوارات المثمرة بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي، جرى اليوم الاحد 29 آذار 2020 إعادة الموقع الذي كانت تشغله بعثة التحالف الدولي داخل معسكر K1 في محافظة كركوك الى القوات العراقية بعد انسحاب التحالف الدولي منه وفق التزامه بإعادة المواقع التي كان يشغلها ضمن القواعد والمعسكرات العسكرية العراقية".

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