416 وفاة و1592 إصابة جديدة بكورونا في إقليم لومبارديا بإيطاليا

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله، إن "حصيلة الوفيات بالفيروس في الإقليم ارتفعت بذلك إلى نحو 6360 حالة".

وأضاف المصدر أن "السلطات المحلية سجلت منذ أمس 1592 إصابة جديدة بالفيروس (مقارنة مع 2117 يوم السبت)، وتجاوزت الحصيلة الإجمالية للمصابين في لومبارديا (ومركزها العاصمة المالية ميلانو) بذلك الـ41 ألف وبلغت 41007 أشخاص".

