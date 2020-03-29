حريق وانفجار على متن طائرة في الفلبين

أفادت وسائل إعلام باندلاع حريق ووقوع انفجار اليوم الأحد على متن طائرة مدنية تابعة لشركة "ليون آير" كان على متنها ثمانية أشخاص، قبل إقلاعها من مطار في الفلبين. وأكدت صحيفة Philippine Daily Inquirer أن الحادث وقع في مطار نينوي أكوينو الدولي بالعاصمة مانيلا. وأشار الصحيفة إلى أن الطائرة كانت بصدد التوجه إلى اليابان بمهمة إجلاء طبي، وكان بين ركابها مريض كندي.



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