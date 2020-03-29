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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موريتانيا.. إغلاق كيهيدي لمنع انتشار ”كورونا“ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020
أعلنت السلطات الموريتانية، اليوم الأحد، عزل مدينة كيهيدي، جنوبي البلاد، حتى إشعار آخر؛ بعد تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا فيها، أمس السبت، لمواطن عائد من السنغال.
وبحسب وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، ”تم إغلاق كافة مداخل المدينة ومخارجها بشكل صارم؛ منعا لأي دخول أو خروج للمركبات أو الأشخاص“.
وأضافت الوكالة، أن ”القوات الأمنية والعسكرية قامت بإغلاق شامل لمحطات النقل ووضع حراسة مشددة عليها“.
وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلنت الحكومة إغلاق كافة الأسواق والمحال التجارية في جميع أنحاء البلاد، باستثناء محلات بيع المواد الغذائية؛ لمواجهة تفشي كورونا.
وبدأ اليوم الأحد، سريان قرار يقضي بحظر كل أنواع التبادل التجاري وعبور الأشخاص بين ولايات موريتانيا، باستثناء: الطواقم الطبية، شاحنات نقل البضائع، وبعثات المصالح الفنية الخاصة بالخدمات الأساسية.
و في 13 آذار/ مارس الجاري، سجلت موريتانيا أول إصابة بالفيروس، لأجنبي من جنسية أسترالية قدم من إحدى الدول الأوروبية.
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