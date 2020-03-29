عضو مجلس الشعب السوري: المجموعات الإرهابية شبيه بجائحة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020

قال عضو مجلس الشعب السوري " محمد فواز"، إن فرض الحكومة السورية لإجراءات الحظر تأتي تطبيقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وقررت الحكومة السورية منع تنقل المواطنين بين مراكز المحافظات وجميع المناطق والأرياف في جميع الأوقات لغير المصرح لهم، اعتبارا من ظهر يوم الأحد 29 مارس 2020 وحتى إشعار آخر".

وتم تكليف وزير الداخلية بالإشراف على تنفيذ القرار بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والحواجز العسكرية وتكثيف الدوريات واستثنى القرار جميع الفعاليات غير المشمولة بتدابير حظر التجوال مع استمرار محاربة المجموعات الإرهابية.

وقال عضو مجلس الشعب السوري: "أما بالنسبة للمجموعات الإرهابية فهي شبيهة بجائحة فيروس كورونا ويجب حجرها ومكافحتها عالميًا وهذه الخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية من شأنها تقطيع السبل بهم والحد من حركتهم وحجرهم ما أمكن ".