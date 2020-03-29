السلطات الصحية في هولندا تعلن أن عدد الإصابات المؤكدة بكورونا تخطى 10 آلاف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في هولندا، الأحد، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد تخطى 10 آلاف مصاب.



وأضافت أن وتيرة الزيادة في الوفيات ومن يحتاجون لرعاية طبية في المستشفى أظهرت مؤشرات على التباطؤ.

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وقال المعهد الوطني للصحة بهولندا، في تقريره اليومي، إن عدد الإصابات المؤكدة زاد 1104 حالات أو 11% ليصل إلى 10866، بينما توفي 132 شخصا آخرين بما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 771.

وأضاف: "كما في الأيام السابقة، يستمر تراجع عدد من دخلوا المستشفيات وعدد الوفيات بوتيرة أسرع مما كان سيحدث دون الإجراءات المطبقة".

لكن المعهد أشار إلى أن السلطات الصحية لا تطبق الاختبارات إلا على من ظهرت عليهم أعراض شديدة أو العاملين في القطاع الصحي، وبالتالي فإن العدد الحقيقي للإصابات أكبر بكثير على الأرجح.

وأمرت الحكومة الهولندية بإجراءات لضمان التباعد الاجتماعي وأغلقت المدارس وأغلب الشركات وحظرت التجمعات العامة منذ منتصف مارس/آذار.