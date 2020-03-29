شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انفجار طائرة تقل 8 ركاب فى الفلبين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020 أفادت وسائل إعلام باندلاع حريق ووقوع انفجار، اليوم الأحد، على متن طائرة مدنية تابعة لشركة "ليون آير" كان على متنها ثمانية أشخاص، قبل إقلاعها من مطار في الفلبين.

وأكدت صحيفة "Philippine Daily Inquirer" أن الحادث وقع في مطار نينوي أكوينو الدولي بالعاصمة مانيلا، مشيرة إلى أن الطائرة كانت بصدد التوجه إلى اليابان بمهمة إجلاء طبي، وكان بين ركابها مريض كندي.

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