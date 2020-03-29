تقرير بريطاني: الثقافة المصرية تهزم كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020

أكدت صحيفة "آراب ويكلي" البريطانية، أن الإنتاج الثقافي المصري تغلب على فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة لمكافحة الفيروس التاجي المستجد.



وتابعت أن وزارو الثقافة المصرية أنشأت قناة لها عبر موقع "يوتيوب"، لتقديم مجموعة واسعة من المواد الثقافية لتشجيع المصريين على البقاء في المنزل للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس.

وأضافت أن القناة تبث برامج ثقافية متنوعة، بما في ذلك المسرحيات المسرحية والحفلات الموسيقية والأفلام القصيرة والأفلام الطويلة والأفلام الوثائقية.

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تندرج القناة ضمن مبادرة الوزارة "الثقافة بين يديك... ابق في المنزل"، والتي تسعى لإقناع المصريين بالبقاء في منازلهم أثناء تفشي المرض.

وعلقت القاهرة الرحلات الجوية وأغلقت المدارس والجامعات ومراكز التسوق والمطاعم المغلقة والمساجد والكنائس لمواجهة الفيروس.

وقالت الصحيفة إن مبادرة وزارة الثقافة هي أكثر من مجرد قناة يوتيوب، حيث قامت الوزارة بتحميل الكتب والمنشورات على موقعها الإلكتروني، مما يتيح الوصول إليها مجانًا.

وقالت الوزارة إنها ستبذل قصارى جهدها لمساعدة الجمهور على الوصول إلى الناتج الثقافي الوطني في المنزل.