ارتفاع وفيات كورونا لـ1228 في بريطانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020

أعلنت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" إلى 1228 شخصا؛ بعد وفاة 209 أشخاص خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأكدت الوزارة- في بيان أورده الموقع الإلكتروني لصحيفة "ذا جارديان" البريطانية- ارتفاع عدد المصابين حتى صباح اليوم إلى 19 ألفا و522 شخصا، من بين 127 ألفا و737 خضعوا لفحوصات الإصابة بالفيروس، والتي أشارت إلى أن عدد الوفيات المعلن اليوم يقل عن الرقم القياسي لعدد الوفيات بالفيروس في يوم واحد بالمملكة المتحدة (260 شخصا) والمسجل أمس السبت، الأمر الذي رأت الصحيفة أنه "قد يبعث ببعض الأمل في استقرار الزيادة في أسعار الوفيات قريبا".

في السياق، أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إجراء 10 آلاف تحليل لفيروس كورونا يوميًا.

وأضاف: "نسعى بكل جهدنا لتكثيف جهود إجراء التحاليل من الوصول لإجراء نحو 25 ألف تحليل يوميا وخاصة للأطباء".