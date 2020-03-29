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الصحة السعودية تُعلن تسجيل 96 حالة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 29

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الرياض - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020

الصحة السعودية تُعلن تسجيل 96 حالة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 29

الرياض - الخليج 365

تتواصل أعداد الإصابات بفيروس كورونا بالمملكة العربية السعودية بالارتفاع.

 

 

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 96 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

 

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وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي خلال الإيجاز الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 1299 حالة حتى الآن.

 

وكشف المتحدث الرسمي عن وفاة 4 مقيمين، ليرتفع عدد الوفيات من الفيروس إلى 8 حالات.

 

وزف العبدالعالي بشرى تعافي 29 حالة جديدة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 66 متعافياً.

 

وأوضح متحدث "الصحة" أن من الحالات الـ96 المسجلة 28 حالة ارتبطت بالسفر، والـ68 حالة الأخرى ارتبطت بمخالطة اجتماعية لحالات سابقة.

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