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أمن السعودية يواجه بحزم كبير مخالفي السوشيال ميديا

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الرياض - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020

أمن السعودية يواجه بحزم كبير مخالفي السوشيال ميديا

الرياض - الخليج 365

تواجه الأجهزة الأمنية السعودية بحزم كبير مخالفي السوشيال ميديا.

 

 

ووفق وسائل إعلام سعودية، واجهت الجهات الأمنية مخالفات مشاهير السوشيال ميديا، بحزم كبير تمثل في ضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لكون الأنظمة لا تفرق بين مشاهير وأشخاص عاديين.

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الجهات الأمنية قبضت قبل ثلاثة أيام على أحد المشاهير بعد جلبه حلاقاً لمنزله؛ ليمارس مهنته بالحلاقة له، رغم قرار إيقاف عمل محلات الحلاقة، ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس ""، إضافة لقيام الشخص بتصوير ذلك ونشره عبر حسابه في "سناب شات".

 

ووفقاً للمعلومات قبضت الجهات الأمنية على شخص آخر يحظى بمتابعات عالية، بعد تداول مقطع فيديو يهدد فيه المواطنين بمخالفات منع التجول بعبارة غريبة احتوت على جملة "طاطا بطاطا".

 

الجهات الأمنية استكملت الإجراءات النظامية اللازمة، فيما تواصل حزمها مع جميع المخالفين للأنظمة والتعليمات.

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