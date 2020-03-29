تمديد إيراني بالإفراج المؤقت لسجينة بريطانية - إيرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020

طهران - الخليج 365

حصلت سجينة أفرج عنها النظام الإيراني على تمديد بالخروج مؤقتاً.



وأعلن زوج الإيرانية البريطانية، نازانين زغاري راتكليف، التي سمح لها بالخروج مؤقتاً لأسبوعين من سجن طهران، حيث تمضي حكماً بالسجن بعد إدانتها بالتحريض على الفتنة، أنها حصلت على أسبوعين إضافيين من الإفراج المؤقت.

وقال ريتشارد راتكليف، في بيان أرسل بالبريد الالكتروني، إن هذا الإذن كان يفترض أن ينتهي في 4 نيسان/أبريل، لكن "والد نازانين علم اليوم أنه تم تمديده إلى 18 نيسان/أبريل، أي أسبوعين إضافيين".

Advertisements

وعند الإعلان عن الإفراج المؤقت عنها، أكد ريتشارد راتكليف أنها ملزمة بوضع سوار إلكتروني يحد من تنقلاتها في دائرة شعاعها 300 متر حول مسكن والديها.

ومن جانبه، عبر وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، عن "ارتياحه"، ودعا السلطات الإيرانية إلى "ضمان حصولها على أي علاج طبي ضروري".

وذكرت عائلة نازانين زغاري راتكليف (41 عاماً) في شباط/فبراير أنها تخشى أن تكون مصابة بفيروس كورونا المستجد الذي ينتشر في إيران، بينما أكدت السلطات القضائية الإيرانية أنها "في صحة جيدة".

وتم توقيف زغاري راتكليف في مطار طهران في نيسان/أبريل 2016 بعدما زارت إيران مع ابنتها. وكانت حينها تعمل لدى مؤسسة تومسون رويترز.

واتُهمت زغاري راتكليف بالسعي إلى إسقاط النظام وحكم عليها بالسجن 5 سنوات في سجن إيوين. وأثارت هذه القضية توتراً متصاعداً بين لندن وطهران.