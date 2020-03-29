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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات كورونا بإيران.. 123 وفاة جديدة و2901 إصابة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020
طهران - الخليج 365
ارتفعت حالات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في إيران.
وأعلنت السلطات الإيرانية الأحد تسجيل 123 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 2640 وفاة.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور خلال مؤتمره الصحفي اليومي الذي يبث عبر التلفزيون أنه تم إحصاء 2901 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 38309.
لكن المعارضة الإيرانية تشكك في الأرقام الرسمية للإصابات والوفيات وتؤكد أنها أكبر بكثير مما تعلن عنه الحكومة.
وإيران هي إحدى الدول الثلاث الأكثر تأثرا بفيروس كورونا المستجد إلى جانب إيطاليا والصين.
وعلى عكس هاتين الدولتين، رفضت إيران فرض تدابير عزل أو حجر صحي.
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