شكرا لقرائتكم بالفيديو.. زوجان ينظمان ماراثون على شرفة منزلهما في دبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فيما يحارب العالم انتشار فيروس كورونا بالحث على البقاء في المنزل وعدم الخروج منه، يبتكر العديد من الأشخاص أفكاراً تساعدهم على الترفية عن أنفسهم خلال وجودهم رهن العزل المنزلي، وكل له طريقته.

ففي دبي يسعى زوجان من جنوب إفريقيا يعيشان في دبي إلى إجراء سباق ماراثون على شرفتهما بهدف رفع معنويات الأشخاص المحجورين في منازلهم جراء تفشي كوفيد - 19.

كما أكّد الزوجان أنّهما يخططان لتنظيم حدث على مستوى العالم بعد نجاحهما بتجربتهما.

Advertisements

وقطع كولين ألين (41 عاما) وزوجته هيلدا مسافة السباق من شرفة منزلهما، البالغة 42,2 كلم على شرفة تمتد على 19 متراً في أكثر من 2100 جولة ذهاب وإياب، على مدى خمس ساعات و9دقائق و39 ثانية.

وكتب ألين على حسابه في تطبيق إنستغرام "لقد فعلناها".

وقال إنه ينوي تنظيم "حدث على مستوى العالم، مع مشاركة أكبر" في وقت لاحق، موضحاً "أردنا حث الناس على التفكير في شيء آخر (...) والتواصل كون الجميع يشعرون بالقلق جراء آثار فيروس كورونا" الذي أجبر مليارات الأشخاص على ملازمة بيوتهم.

وساهمت ابنة الزوجين جينا البالغة من العمر 10 سنوات في هذا الماراثون من خلال توفيرها الماء والوجبات الخفيفة لوالديها.