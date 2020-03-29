أعلنت "الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث"، متابعتها ل"الجهود المبذولة في سبيل إنتاج ابتكار وطني لأجهزة التنفس الصناعي"، وأن منسق حاضنة الأعمال فيها ربيع بعلبكي شارك في اجتماعين للجنة الوطنية التي "شكلت في وزارة الصناعة بمشاركة رئاسة مجلس الوزراء، وشركاء للهيئة من مبتكرين وجامعات لا سيما الجامعة اللبنانية والجامعة الإسلامية في لبنان".
وأعرب رئيس الهيئة رضوان شعيب، في بيان، عن "استعداد الهيئة للمساهمة في المجالات القانونية والملكية الفكرية ومكان العمل في الحاضنة، والسعي في التمويل، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني".
وأشارت الهيئة إلى أن اللجنة الوطنية "تهتم بمتابعة المبادرات الإبداعية والتطوعية، الهادفة إلى المساهمة في ايجاد الحلول وتعبئة النواقص الممكن أن تشهدها الأجهزة الطبية، في حال تفاقم انتشار فيروس كورونا، ويشرف عليها رئيس الحكومة عبر مستشاره الدكتور أسعد عيد ووزير الصناعة عبر مستشاره الدكتور محمد صفا".
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة العلوم والبحوث: نتابع جهود ابتكار أجهزة تنفس ومستعدون للمساعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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