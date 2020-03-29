أوضحت ​بلدية المريجة​ و​تحويطة الغدير​ و​الليلكي​، في بيان، ان "​المرأة​ الأجنبية التي نقلها ​الصليب الاحمر​ من ساحة المريجة كانت تعاني من عارض صحي، وهي الآن في قسم الطوارئ في ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​، وليست في قسم طوارئ ​الكورونا​ وتبيّن بعد التحقيق انها لم تكن تبصق على السيارات وهي غير مصابة بالفيروس، والخبر الذي يُنشر حول اصابتها وتعمّدها البصق غير صحيح". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر بلدية المريجة وتحويطة الغدير والليلكي: المرأة التي نقلت لمستشفى بيروت غير مصابة بالكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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