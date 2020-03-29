تعميم للمجذوب حول احتساب ساعات متعاقدي المواد الإجرائية

أصدر وزير التربية و​التعليم العالي​ ​طارق المجذوب​ تعميما حدد بموجبه كيفية احتساب ساعات متعاقدي المواد الإجرائية. وجاء في التعميم: "استنادا إلى المرسوم الرقم 6198 تاريخ 15/3/2020، المتعلق بإعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار ​فيروس كورونا​ ومفاعيله، واستنادا إلى قرار ​مجلس الوزراء​ الرقم 3 تاريخ 17/3/2020، المتعلق باحتساب ساعات التعلم عن بعد ساعات تدريس فعلية للمتعاقدين، تحتسب ساعات التدريس عن بعد لمتعاقدي المواد الإجرائية، ساعات تدريس فعلية أسوة بباقي المتعاقدين والمستعان بهم، وتسجل ساعاتهم المنفذة وفقا لشروط التعميم الرقم 14، وذلك ابتداء من تاريخ 16/3/2020".

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