الجيش: توقيف مطلوبين بجرائم مختلفة بعد مداهمة أحد المنازل في بلدة مقنة – بعلبك

أعلنت ​قيادة الجيش​، في بيان لها، عن "قيام عناصره بتوقيف شخصين مطلوبين بجرائم مختلفة بعد أن دهمت أحد المنازل في بلدة مقنة – ​بعلبك​، وقد حاول المدعوان (ع.م) و(ح.م)الفرار من الدورية ما اضطر عناصرها إلى ​إطلاق النار​ تدريجياً، الأمر الذي أدى الى إصابة المدعو (ع.م) وقد ضبط بحوزتهما كمية من المواد المخدرة، وتم تسليم المضبوطات الى المراجع المختصة، وبوشر التحقيق".

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