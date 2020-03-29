أفادت معلومات صحفية عن انه عثر صباح اليوم في حي الزيب داخل ​مخيم عين الحلوة​ على جثة، تبين انها تعود لشخص من التابعية التونسية يدعى بيرم.أ.م مصابة بطلقات نارية. وفي التفاصيل أن اشكالا وقع فجر اليوم بين الضحية والفلسطيني موسى.ح.ع اقدم الاخير على اطلاق النار باتجاه الاول وارداه على الفور. هذا وتقوم ​القوة الفلسطينية​ المشتركة داخل المخيم بالتحقيق وملاحقة الفاعل لتسليمه للجهات اللبنانية المختصة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قتيل باشكال فجرا في مخيم عين الحلوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.