شريم: الحكومة بصدد دراسة آلية فعالة تضمن عودة المغتربين الى لبنان ولا داعي للمزايدات

أعتبرت وزيرة المهجرين ​غادة شريم​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "​الحكومة​ بصدد دراسة آلية فعالة تضمن عودة المغتربين الى ​لبنان​ بشكل يحافظ على سلامتهم وسلامة ابناء الوطن في الوقت عينه لا داعي للمزايدات".

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