غرفة إدارة الكوارث: 10 وفيات و 438 إصابة وتعافي 27 منذ 21 شباط لتاريخه

أشار التقرير اليومي لغرفة إدارة الكوارث في ​وزارة الصحة​ اللبنانية عن تسجيل 26 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ حيث بلغ مجموع الإصابات منذ 21 شباط الماضي 438 إصابات ووصل عدد الوفيات إلى 10، أما الحالات المتعافية فقد بلغت 27 حالة، وعدد الحالات الحرجة استقر على 4 حالات.

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