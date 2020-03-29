سلطات أذربيجان: إجمالي عدد المصابين بالكورونا وصل الى 209 أشخاص

أعلنت غرفة العمليات المختصة بمواجهة فيروس "كورونا" في أذربيجان، أن "إجمالي عدد المصابين في الجمهورية وصل لـ 209 أشخاص، وأن عدد حالات الإصابة الجديدة خلال 24 ساعة بلغت 27".
هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، يوم 11 آذار، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.
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