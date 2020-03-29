"رويترز": 416 وفاة و1592 إصابة جديدة بكورونا في لومبارديا الإيطالية

أفادت وكالة "​رويترز​" بأن لومبارديا، أكثر أقاليم ​إيطاليا​ تضررا ب​فيروس كورونا​، سجل خلال الساعات الـ24 الماضية 416 وفاة و1592 إصابة جديدة بالوباء، وقد وصلت حصيلة الوفيات بالفيروس في الإقليم إلى نحو 6360 حالة.

وأشارت الوكالة إلى أن "السلطات المحلية سجلت منذ أمس 1592 إصابة جديدة بالفيروس (مقارنة مع 2117 يوم السبت)، وتجاوزت الحصيلة الإجمالية للمصابين في لومبارديا (ومركزها العاصمة المالية ميلانو) بذلك الـ41 ألف وبلغت 41007 أشخاص